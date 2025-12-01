/사진 = 더블랙레이블

혼성그룹 올데이 프로젝트가 독보적인 분위기의 비주얼 필름을 공개했다.더블랙레이블은 30일 공식 SNS 채널을 통해 오는 8일 발매되는 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 첫 EP '올데이 프로젝트' 비주얼 필름 2편을 공개했다.공개된 두 편의 영상은 상반된 무드로 보는 이들의 머릿속에 물음표를 띄운다. 비비드한 색감과 원색적인 이미지로 화려함의 극치를 보여주는 비주얼 필름 'DAY' 버전, 그리고 어둠 속 멤버들의 실루엣만으로 시선을 사로잡는 'ONE' 버전이 순차적으로 공개돼 올데이 프로젝트의 새 음악에 대한 기대감과 궁금증을 상승시켰다. 특히, 영상 속 애니의 앞머리 스타일이 눈길을 끌었다.올데이 프로젝트는 데뷔곡 'FAMOUS'(페이머스), 'WICKED'(위키드)로 등장과 동시에 신드롬을 일으켰고, 지난 29일 개최된 '2025 MAMA AWARDS'에 첫 참석과 수상의 영예를 동시에 안았다. 괴물 신인으로 떠오른 올데이 프로젝트가 데뷔 6개월 만에 처음 발매하는 첫 EP '올데이 프로젝트'에는 선공개된 'ONE MORE TIME'(원모어타임)과 새로 공개되는 타이틀 'LOOK AT ME'(룩앳미)를 비롯해 총 6곡이 수록될 예정이다.한편, 지난 17일 발표된 'ONE MORE TIME'은 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트 'TOP 100'(톱 백)에서 2위까지 올랐고, 뮤직 비디오 역시 유튜브 트렌딩 차트 월드와이드 1위에 등극하고 중국 최대 점유율의 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 차지하며 글로벌 화력을 입증했다.올데이 프로젝트의 첫 EP '올데이 프로젝트'는 오는 12월 8일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr