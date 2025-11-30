사진=텐아시아DB

러블리즈 출신 이미주가 길거리에서 황당한 막말을 들었다.28일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 'K-갸루걸이 된 미주 (feat.갸루 메이크업)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미주는 일일 갸루 체험에 나섰다. 갸루는 독특한 패션과 라이프 스타일을 선호하는 일본 여성을 표현한 서브 컬처로, 이미주는 갸루 상징 패션과 메이크업으로 변신했다."오늘 공주 놀이해 드리겠다"는 제작진의 제안에 이미주는 "진짜 19금 달아야 해. 그럴 때가 됐다. 얼굴 빼고 다 모자이크다"라며 욕심을 드러냈다.갸루숍에서 발견한 섹시한 스타킹에 이미주는 "19금 달아야 해"라며 흥분했고, 속옷 보여지는 옷에 "속옷 안 입고는 그렇죠?"라며 과감한 발언을 했다.'큐트 섹시' 계열 의상으로 갈아입은 이미주는 "나도 이 세계에 빠지는 거 아니야?"라며 취향을 드러냈다. 이어 "어떻게 해야 좀 주목받냐"고 질문한 뒤 "나 아무도 모를 것 같아"라며 걱정했다.몰라보게 변신한 이미주는 콘셉트 촬영도 진행했다. 이를 지켜보던 스태프가 "연예인 같아"라며 새삼 놀라자, 이미주는 "연예인이야"라고 강조해 웃음을 안겼다.갸루 변신 후 홍대 길거리에 나간 이미주는 "부끄럽다"면서 현타를 느꼈다. 이후 '갸루'와 사진 촬영을 원하는 팬이 등장했지만, 이미주인 걸 알아보지 못했고, 오히려 주변에서 "지뢰계인 줄 알았다"는 막말까지 들었다.지뢰계는 '겉모습은 예쁘나 정신적으로 위험한, 밟으면 터지는 지뢰 같은 여자'를 뜻한다. 이미주는 "저 연예인이에요. 이래 봬도"라며 발끈했다.이미주가 대놓고 인사해도 사람들은 알아보지 못했다. 오히려 피해 가는 상황이 발생했다. 그는 "이렇게 아무도 나한테 관심 없을 줄 몰랐다. 말 걸면 도망간다"며 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr