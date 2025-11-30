사진=ENA, NXT, 코미디TV

'어디로 튈지 몰라'의 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 세기의 고기 먹방 대결을 펼친다. 앞서 연예인 먹방·여행 예능은 "시청자에게 큰 유익함 없이 출연진만 호의호식한다"는 비판을 받아왔다. 그런 가운데 '어디로 튈지 몰라'는 첫 방송 이후 내내 0%대 시청률에 머물고 있다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다. '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받으며, 버라이어티 미식 예능계의 다크호스로 각광받고 있다.김대호, 안재현, 조나단이 '먹방 1티어' 쯔양에게 도전장을 선포해 이목을 집중시킨다. 이날 김대호는 인생 맛집으로 고깃집에 방문하자 "이참에 고기 대결 어떠냐"라고 운을 띄운다. 그러자 1997년생 쯔양은 "저는 혼자 고기 3kg는 기본"이라면서 "설마 남자 셋인데 제가 지겠냐"라고 자신만만한 모습을 보여 김대호, 안재현, 조나단의 승부욕에 불을 지핀다. 이에 '먹방 1티어' 쯔양과 '성인 남성 셋' 김대호, 안재현, 조나단의 자존심을 건 먹방 대결이 펼쳐져 흥미를 높인다.심지어 김대호, 안재현, 조나단은 정신을 쏙 빼놓는 입담 전략까지 동원한다고 해 궁금증을 고조시킨다. 김대호는 "쯔양아 속도 좀 내. 우리 엄청나게 빨라"라며 도발하고, 안재현은 "이제 고기 말고 밥 먹을 때가 됐다"라고 부추기며 교란 작전을 펼친다. 하지만 쯔양이 아랑곳하지 않고 고기 추가까지 외치자, 김대호는 "얘들아 조용히 하고 먹기만 하자"라며 급 노선을 변경해 웃음보를 터뜨린다는 후문이다.과연, 겁 없이 '먹방 1티어' 쯔양에게 도전장을 내민 김대호, 안재현, 조나단의 고기 대결은 어떤 최후를 맞이하게 될지, '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 생생한 대결 현장은 바로 오늘(30일) '어튈라' 11회에서 확인할 수 있다.한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr