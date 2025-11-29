사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 변치 않은 미모를 자랑해 눈길을 끈다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "이건언제지 갑자기 뜨네…."라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이민정은 이민정은 내추럴한 메이크업에 붉은 립으로 포인트를 준 채 카메라를 응시하고 있다. 헝클어진 머리결 사이로 드러난 맑은 피부와 섬세한 눈빛이 어우러져 고혹적이면서도 소녀 같은 분위기를 자아낸다. 투명한 피부 결과 자연스러운 표정은 세월이 비껴간 듯한 동안미를 더욱 돋보이게 했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "얼굴이 정말 어려 보였어요", "고등학생 시절 같아", "치명적인 눈빛" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr