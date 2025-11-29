박보검/ 사진 제공=CJ ENM

미야오/ 사진 제공=CJ ENM

엔하이픈/ 사진 제공=CJ ENM

사진='2025 마마 어워즈' 캡처

코르티스/ 사진 제공=CJ ENM

하츠투하츠/ 사진 제공=CJ ENM

사진 제공=CJ ENM

'2025 마마 어워즈'가 홍콩 화재 참사를 추모하는 분위기 속에서 진행됐다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다. 이날 진행을 맡은 박보검은 검은 정장에 추모 리본을 달고 등장했다.지난 26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생, 추모 분위기가 이어지고 있다. 박보검은 "안타까운 사고가 있었다. 이번 사고로 소중한 삶과 사랑하는 가족, 친구를 잃은 모든 분께 깊이 위로의 마음을 표한다. 부디 더 이상의 피해가 없길 간절히 바라며 잠시 묵념하겠다"고 말했다. 박보검은 고개를 숙이고 피해자들을 추모했다.이날 전반적으로 무거운 분위기 속에서 시상식이 진행됐다. 아티스트들도, 시상자도 검은 옷을 입고 웃음기를 지운 채 무대에 올랐다. 가슴에는 검은 추모 리본이 달려 있었다. 모든 가수가 수상 소감을 밝히기에 앞서 홍콩 화재 참사 피해자들을 향한 애도의 뜻을 표했다.앞서 '마마' 측은 "화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다"고 밝혔다. 무대 효과에서 불은 전면 배제됐다. 현지 상황을 고려해 개사한 그룹도 있다. 미야오는 '핸즈 업'과 '버닝 업'을 매시한 무대를 선보이며 가사를 바꿔 불렀다. '태우다'는 의미의 기존 '버닝 업' 대신 '턴 잇 업'으로 변경한 것.대상의 영예는 그룹 엔하이픈이 안았다. 엔하이픈은 대상 중 하나인 '팬스 초이스 오브 더 이어'의 수상자가 됐다. 팀명이 불리자 멤버들은 서로를 안고 기쁨을 나눴다. 이들은 "이틀 뒤면 딱 5주년이 되는데 엔진(팬덤명)이 주는 5주년 선물이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "꿈꿔왔던 장면이다. 이렇게 여기에 설 수 있는 것만으로도 감사하다"며 눈물을 흘렸다.하이브의 수장인 방시혁 PD도 언급했다. 엔하이픈은 "방시혁 PD가 우리를 하나의 상품 혹은 그저 사업적인 시선으로 바라보지 않고 멤버 한 명 한 명을 사람으로서 존중해 줬다. 좋은 사람이 될 수 있게 항상 좋은 길로 인도해 주셔서 감사하다"고 전했다.올 한 해 세계 K팝 팬들을 사로잡으며 사랑받은 곡에게 주어지는 '송 오브 더 이어'에는 로제와 브루노 마스의 '아파트'(APT.)가 선정됐다. 제니의 '라이크 제니'like JENNIE', 에스파의 '위플래시'(Whiplash), 지드래곤의 '투 배드'(TOO BAD), 헌트릭스의 '골든'(Golden)이 로제의 '아파트'와 함께 후보로 올랐다. '아파트'는 지난해 10월 발매된 곡임에도 뒷심을 발휘해 정상을 차지했다.시상식에 참석하지 않은 로제는 영상을 통해 수상 소감을 전했다. 로제는 "브루노 우리 상 받았다. '마마'에서 즐거운 추억을 많이 만들었다"고 했다. 지난해 로제와 브루노는 '마마'에서 함께 '아파트' 무대를 선보인 바 있다. 로제는 "이 상을 받아 행복하다. 앞으로도 멋진 노래, 멋진 음악 들고나오는 로제가 되겠다"고 말했다.신인상의 주인공은 코르티스와 하츠투하츠였다. 코르티스는 데뷔한 지 100일도 채 되지 않아 큰 상을 품에 안았다. 코르티스는 "신인상은 인생에서 한 번 받을 수 있는 상인 만큼 더 영광스럽다"며 "마음껏 음악할 수 있게 해주는 방시혁 프로듀서, 그리고 빅히트 뮤직 감사하다"고 말했다.하츠투하츠는 "2월에 데뷔해 늘 목표로 얘기했던 게 신인상 수상이었다. 이렇게 '마마'에서 신인상을 받을 줄 몰랐는데 영광"이라며 "8명이었기 때문에 가능한 일이었다. 앞으로도 8명 모두 한곳을 바라보고 더 높이 올라가도록 하겠다"고 밝혔다.한편, '마마'는 올해 시상식의 콘셉트로 'UH-HEUNG(어-흥)'을 내세웠다. 다양한 지역, 인종, 문화 속에서 자신의 모든 것을 받아들이며, 나답게 살아가는 것을 두려워하지 않는 외침을 뜻한다. '마마'는 29일까지 이어진다.▲ '팬스 초이스 오브 더 이어' 엔하이픈▲ '송 오브 더 이어' 로제, 브루노마스 '아파트'▲' 팬스 초이스' 엔하이픈·라이즈·베이비몬스터·스트레이 키즈·하츠투하츠·제로베이스원·에스파·아이들▲ '페이보릿 여자 그룹' 아이브▲ '페이보릿 남자 그룹' 보이넥스트도어▲ '페이보릿 글로벌 여자 퍼포머' 아이브▲ '테라사 페이보릿 글로벌 아티스트' 엔하이픈▲ '신인상' 코르티스·하츠투하츠▲ '글로벌 트렌드 송' 아이브 '레블 하트'▲ '인스파이어링 어치브먼트' 슈퍼주니어김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr