'49세' 문정희, 결혼 17년 차에 기쁜 소식 전했다…"많이 따지는 편" 편셰프 합류 ('편스토랑')

배우 문정희에게 ‘산지직송 문길동’이라는 별명이 생긴다.28일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 신입 편셰프 문정희가 첫 등장한다. ‘원정빌라’, ‘연가시’, ‘숨바꼭질’ 등에서 스릴러 퀸으로 활약한 것은 물론 지금도 회자되는 명품 드라마 ‘연애시대’를 통해 첫사랑 판타지까지 심어준 28년 차 명품배우 문정희의 상상초월 반전 매력, 엄청난 요리 실력, 자기 관리 끝판왕 일상 등이 모두 공개될 예정이다.이날 공개되는 VCR 속 문정희는 데뷔 28년만 첫 관찰 예능이 어색한 듯 카메라 대수에 놀라면서도, 카메라마다 인사를 하고 눈을 맞췄다. 이어 문정희의 아침 식사에 모두의 이목이 집중된 가운데, 문정희가 갑자기 호다닥 앵글에서 사라져 궁금증을 자아냈다. 잠시 후 문정희는 엄청나게 큰 소금독을 들고 나와 모두를 놀라게 했다.문정희는 “제가 직접 신안에서 공수한 귀한 소금”이라며 소금의 정체를 설명했다. 소금 소개를 시작으로 문정희는 쉬지 않고 동에 번쩍 서에 번쩍 카메라 앵글 탈출을 감행하며 집안 곳곳에서 각종 식재료들을 꺼내 오기 시작했다. 감자, 고구마, 마늘, 들깨, 고춧가루, 각종 기름, 새우젓, 바질, 잣, 밤, 다시마 등 수많은 식재료들이 아일랜드를 꽉 채웠다.눈이 번쩍 뜨이는 식재료들은 문정희가 직접 농장에 가서 상태를 보고 구입한 것이라고. 문정희는 “저는 원산지를 많이 따진다. 산지에 직접 가서 직거래를 하는 편이다. 어디에 뭐가 맛있다고 하면 농장을 직접 뚫거나 찾아간다”며 강원도부터 제주도까지 전국 팔도 산지에서 구한 식재료들 소개에 열을 올렸다.고춧가루를 얘기하면서도 "이 고추밭에도 제가 몇 번씩 갔다"며 행복한 미소를 감추지 못했다. 열변을 통하는 문정희에게 '편스토랑' 식구들도 홀린 듯 빠져들었다고. 식재료 찾아 전국 방방곡곡을 다닌다는 문정희에게는 이날 ‘문길동’이라는 별명까지 생겼다고 해 궁금증을 유발한다.문정희는 산지 직거래를 하는 노하우는 물론, 어떤 지역의 어떤 식재료가 좋은 지 자신만의 산지직송지도도 공개했다. 제주도에서 구한 특급 식재료로 집에서 직접 기름을 뽑는 등 한 번도 못지 못한 요리들을 선보였다.첫 등장부터 ‘산지직송 문길동’ 별명을 얻은 매력만점 열혈 편셰프 문정희. 전무후무한 식재료 정보, 식재료에 대한 애정으로 꽉 찬 편셰프 문정희의 이야기는 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 만날 수 있다.한편, 문정희는 2009년 작가 김원범 씨와 결혼했다. 문정희 남편은 186cm 장신의 훈남으로, 소개팅을 통해 만난 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr