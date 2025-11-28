홈 연예가화제 권은비, 예뻐서 줌인 [TV10] 입력 2025.11.28 18:37 수정 2025.11.28 18:37 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 가수 권은비가 28일 오후 서울 성동구에서 진행된 '슈링크홈 리프투글로우' 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 엔하이픈·라이즈, 홍콩 화재 참사 속 차분한 수상 소감…"우리 위치에서 보답" [2025 MAMA] 유재석, 방송 중 '공채 후배' 지석진에 갑질…"엎드려 뻗치라면 해야" ('식스센스')[종합] 박하선, '베이비시터와 성관계' 외도 남편에 폭발…유흥 주장에 "할리우드네" ('이숙캠')[종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT