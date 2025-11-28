TV텐 바로가기
가수 권은비가 28일 오후 서울 성동구에서 진행된 '슈링크홈 리프투글로우' 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다.
권은비, 예뻐서 줌인 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지