배우 진서연이 27살에 어머니에게 집을 선물했던 사연을 공개했다.지난 26일 방송된 KBS 2TV '배달왔수다'에서는 진서연이 배우가 되기까지의 과정을 직접 설명했다. 데뷔가 늦었던 그는 어린 시절 내성적인 성격 때문에 말을 하지 않아도 되는 진로를 찾았다고 밝혔다.진서연은 "무용과 입시를 준비했는데, 당시 선생님이 남자친구와 이별하면서 잠수를 탔다"고 말했다. 이어 "안무가 완성되지 않아 시험을 볼 수 없는 상황이 돼서 급하게 연극영화과 실기시험을 준비했다. 무용을 특기로 내고 즉흥 연기를 했는데 네 군데 대학에 합격했다"고 설명했다.그는 학교에 입학했지만 적응이 쉽지 않았다고 회상했다. "학교에 들어갔는데 너무 무서워서 못 하겠더라. 말 안 해도 되는 일이 뭘까 고민하다가 사진만 찍히면 된다고 생각해 잡지 모델 활동을 시작했다"고 말했다. 이후 "모델 활동 중에 연기를 접했고, 학교에서 주인공을 맡는 경험이 쌓이면서 지금의 길로 오게 됐다"고 전했다.진서연은 가족에게 어떤 도움을 줬는지 묻는 질문에도 솔직하게 답했다. 그는 "27살 때 엄마 집을 사 드렸다. 무명이었지만 광고를 굉장히 많이 찍었다. 메인 모델은 아니었지만 서브 모델로 일이 끊이지 않았다"고 말했다. 이어 "대출을 받아 상암 월드컵경기장 근처 아파트를 3억7천만 원에 샀다. 지금은 10억이 넘을 것 같다"고 덧붙였다.하지만 당시에는 자산 개념이 부족했다고 털어놨다. 진서연은 "그때는 개념이 없어서 아무도 살지 않는 집이 됐다. '아무도 안 살 거면 팔라'고 해서 팔았다"고 밝혔다. 김숙이 "팔았어? 그걸 갖고 있었어야지"라고 아쉬워하자, 진서연 역시 "저도 지금은 아쉽다"고 답하며 웃었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr