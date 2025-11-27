“좋은 작품 같이 하자고” 정유민, 꿈 이루기 어려워져… 故이순재 애도

배우 정유민이 고 이순재를 추모했다.정유민은 25일 자신의 계정에 "나중에 꼭 좋은 작품같이 하자고 말씀해 주셨던 선생님. 이제는 저의 그 꿈을 이루기 어렵게 되었습니다"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.이어 "너무나 가슴 아프고 그립습니다. 늘 좋은 말씀과 사랑으로 후배들을 품어주신 선생님을 가슴 깊이 기억하겠습니다. 감사합니다. 존경합니다. 사랑합니다"라고 적었다.한편 이순재는 지난 25일 새벽 폐렴과 노환 등으로 91세를 일기로 눈을 감았다. 이순재의 영결식과 발인식은 27일 오전 5시30분 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 영결식 사회는 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 고인의 사위로 호흡을 맞췄던 배우 정보석이 맡았고, 배우 김영철과 하지원이 추도사를 이어갔다.운구 행렬은 영결식 후 별도 추모 공간이 마련된 KBS를 방문하지 않고 장지인 이천 에덴낙원으로 향했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr