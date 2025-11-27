사진=장혁 SNS

배우 장혁이 고(故) 이순재를 추모했다.장혁은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "선생님 고생하셨습니다🙏"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 장혁이 이순재와 함께 스튜디오에서 호흡을 맞추고 있는 모습. 장혁은 어떠한 말 대신 고인의 70년 연기 인생을 마음으로 토닥여 눈길을 끌었다.고 이순재는 지난 25일 새벽 91세의 나이로 별세했다. 27일 오전 발인이 진행됐다. 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다.한편 장혁은 1976년생으로 올해 48세다. 1997년 SBS 드라마 '모델'로 데뷔해 올해 28주년을 맞았다. 2026년 KBS2 드라마 '문무' 방영을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr