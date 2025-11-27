사진=안선영 SNS

방송인 안선영이 이사 소식을 알렸다.안선영은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "집안에서만 7천보를 걸었다"며 "10여 년의 삶과 추억, 물건 다 비우고 정리했다. 스스로 칭찬해 주고픈 날이다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 안선영이 새 거주지로 이사를 마친 모습. 특히 방 한 칸을 아들의 사진과 트로피 그리고 메달을 진열하는 데에 사용했다. 방에는 안선영의 모친 사진까지 액자에 걸려있었으나, 남편의 사진은 어디에도 보이지 않아 눈길을 끌었다.안선영은 최근 남편에 대해 "이미 몇 년 전부터 부부로서 합이 안 맞아 같이 안 다닌다"고 언급했다. 그는 "다만 아이 부모로서는 손발이 잘 맞아서 아이를 위해 따로 또 같이 각자의 삶에 맞춰가며 지내고 있다"고 답했다.한편 안선영은 2000년 MBC 11기 공채 개그우먼으로 데뷔했다. 2013년 3살 연하의 사업가 서정관과 결혼해 2016년 바르셀로나에서 아들 서바로 군을 낳았다. 안선영은 아들이 캐나다 아이스하키 팀에 발탁되면서 아들의 꿈을 위해 한국에서의 방송 일을 내려놓고 캐나다와 한국을 오가며 생활하고 있다.안선영이 활동 중단 선언 4개월 만에 최근 생방송을 진행했다. 오랜만의 방송에도 시청률 1위를 찍어 놀라움을 안겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr