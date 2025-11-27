김미경, 故이순재 팔짱 끼고 다정하게…“소천하신 선생님“

배우 김미경이 고 이순재를 추모했다.
26일 김미경은 자신의 계정에 "소천하신 이순재 선생님을 뵙고 돌아오는 길. 선생님, 부디 평안하고 따뜻한 곳으로 가시길 기도합니다"라는 글과 함께 흰 국화꽃 사진을 올렸다.
한편 이순재는 지난 25일 세상을 떠났다. 향년 91세.
빈소는 서울시 송파구 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐으며, 27일 오전 5시 30분 영결식이 거행됐다. 장지는 이천 에덴낙원이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
