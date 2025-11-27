김미경, 故이순재 팔짱 끼고 다정하게…“소천하신 선생님“

배우 김미경이 고 이순재를 추모했다.26일 김미경은 자신의 계정에 "소천하신 이순재 선생님을 뵙고 돌아오는 길. 선생님, 부디 평안하고 따뜻한 곳으로 가시길 기도합니다"라는 글과 함께 흰 국화꽃 사진을 올렸다.한편 이순재는 지난 25일 세상을 떠났다. 향년 91세.빈소는 서울시 송파구 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐으며, 27일 오전 5시 30분 영결식이 거행됐다. 장지는 이천 에덴낙원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr