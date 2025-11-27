사진=이순재 영결식 라이브 영상 캡처

사진=사진공동취재단

사진=사진공동취재단

배우 김영철이 고(故) 이순재의 추도사에서 고인을 향한 깊은 존경심과 먹먹한 마음을 드러냈다.27일 오전 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 이순재의 영결식이 엄수됐다. 가족들을 비롯해 유동근, 최수종, 정태우, 정일우, 정준호 등 수많은 연예계 선후배들이 참석했다.영결식 사회는 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 고인의 극 중 사위였던 정보석이 맡았으며, 추도사는 배우 하지원과 김영철이 각각 낭독했다. 하지원은 드라마 '더킹 투하츠'에서, 김영철은 TBC 공채 탤런트의 직속 후배이자 '공주의 남자'에서 고인과 함께한 인연이 있다.김영철은 "어떤 하루를 없던 날로 지울 수 있다면, 그 날 그 새벽을 잘라내고 싶다. 오늘 이 아침도 지우고 싶다. 거짓말이었으면, 드라마 한 장면이라면 얼마나 좋겠나. '오케이 컷' 소리에 툭툭 털고 일어나셔서 '다들 수고했다', '오늘 좋았다'고 해주실 것만 같다"며 먹먹한 마음을 표했다. 이어 "선생님은 우리에게 연기의 길을 보여준 분이지만, 그보다 먼저 사람으로서 어떻게 살아가냐 하는지를 알려주신 분이었다. 크게 말하지 않아도 선생님 곁에 있으면 방향을 잃지 않았다"며 "눈빛 하나 짧은 끄덕임 하나가 우리 후배들에게는 늘 '괜찮다', '잘하고 있다'는 응원이었다"고 말했다.김영철은 "선생님, 기억하시냐"며 생전 이순재와의 일화를 이야기했다. 그는 "어느날 제게 이렇게 말씀하셨다. '영철아, 하루하루를 살아낸다는 게 결코 만만치 않다. 항상 겸손하고 늘 진심으로 살아야 한다.' 그 따뜻한 말씀이 얼마나 큰 힘이 됐는지, 이제서야 그 울림의 깊이를 알 것 같다"고 전했다.김영철은 "선생님은 현장에서도 늘 똑같은 분이었다. 상황이 어떻든 누구 앞이든 흔들리지 않는 품위와 예의를 지켰다. 그 한 걸음마다 한결같음 속에서 많은 사람이 위로받았고 조용히 배웠다"고 기억했다. 이어 "선생님은 참 따뜻하게 모든 사람을 바라봤다. 누가 힘들어 보이면 말없이 다가가 등을 두드려주고 말보다 눈빛으로 더 많은 것을 건넸다. 저는 지금도 그 순간을 잊지 못한다. 미묘하지만 그 큰 온도가 많은 후배들의 하루를, 그리고 인생을 바꿔놨다. 평생 보여주신 삶의 태도, 일에 대한 열정, 사람을 대하는 너그러움과 엄격함이 이제 우리 모두의 마음 안에 자리잡아 앞으로의 길을 밝히는 기준이 될 거다. 선생님 정말 수고 많으셨다"며 눈물을 삼켰다.김영철은 "오랜 시간 잘 이끌어주셨고, 이제 모든 무거운 짐 내려놓으시고 편안히 쉬시길 바란다. 저는, 또 우리 많은 후배들을 선생님을 오래도록 기억하겠다. 감사했고 존경했다. 그리고 많이 그리울 거다"며 "선생님 영원히 잊지 않겠다. 영원히 잊지 못할 거다"라고 추모했다.이순재는 지난 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 고인은 1956년 연극 '지평선 너머'로 데뷔한 뒤 1960년 KBS 공채 1기 탤런트, 1965년 TBC 전속 배우로 활동하며 한국 TV 드라마 시대와 함께 성장했다. 고인은 고령에도 드라마, 연극 등 활발히 활동하며 연기를 향한 열정과 열망을 드러냈다. 지난해 KBS 2024 연기대상에서는 드라마 '개소리'로 대상을 수상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr