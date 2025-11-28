사진=tvN

정경호가 예측불가한 법정 인생 2막을 시작한다. 앞서 그는 소녀시대 수영(최수영)과 13년째 공개 연애 중이다.다음 달 6일(토) 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에서 메인 예고 영상을 공개, 강다윗(정경호 분)이 맞닥뜨릴 파란만장한 공익변호사 생활을 예고하고 있다.대한민국에서 가장 큰 법원, 대법원 법정 한 가운데 자리한 강다윗의 모습으로 시작된 메인 예고 영상은 방문인의 사진 요청을 받는 셀럽 판사의 일상을 보여주며 호기심을 자극한다. 자타공인 국민 판사로 불리며 삶에 대한 만족감과 행복감이 높아 보이는 강다윗의 유쾌한 태도가 웃음을 자아낸다.평화로움도 잠시 대법관 승진을 눈앞에 둔 강다윗의 일상에 불현듯 균열이 인다. 자신의 차 트렁크에서 사과 박스와 그 안에 빼곡히 담긴 돈다발을 발견하는 것. 강다윗은 단번에 무언가 잘못됐음을 직감하고 "안돼!"라는 절규와 함께 충격에 빠진다.강다윗은 로펌 대표 오정인(이유영 분)의 안내로 공익 소송 팀 리더로서의 새로운 일상을 맞이한다. 갑작스러운 공익변호사 전환에 당혹감을 감추지 못하는 강다윗과 대비되는 박기쁨(소주연 분), 장영실(윤나무 분), 유난희(서혜원 분), 황준우(강형석 분)의 밝고 활기찬 환영 인사는 앞으로 이들을 이끌어야 할 강다윗의 웃픈 현실을 돋보이게 한다.다이내믹해진 강다윗의 업무 루틴도 눈길을 사로잡는다. 각양각색의 의뢰인을 마주하며 농촌과 도시를 쉼 없이 오가고 수많은 현장을 직접 뛰는 강다윗의 분주한 하루가 펼쳐진다. 그리고 그 끝에서 터져 나온 "강다윗 변호사라고 합니다. 각오하십시오"라는 강렬한 선언은 공익변호사로 나서게 될 강다윗의 활약을 더욱 기대케 만든다.메인 예고 영상은 국민 판사로서의 화려한 일상을 뒤로하고 뜻밖의 사건을 계기로 공익변호사로 살게 된 강다윗의 롤러코스터 같은 변화를 생생하게 담아내고 있다. 법정 위에서 군림하다 직접 현장을 누비며 사람들의 사연 한가운데로 뛰어들게 될 공익변호사 강다윗의 일상에 관심이 집중된다.'프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물 드라마로 12월 6일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr