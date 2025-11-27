故이순재, 골프치는 모습 보니…김정은과 명랑 라운딩

배우 김정은이 고 이순재를 추모했다.김정은은 27일 자신의 계정에 "꼭 어디에선가 계실 것만 같은데 참 허무하고 슬프다"라고 적었다.이어 "천국에 하나님 품에서, 좋은 이야기 많이 들려주시고, 작품도 많이 해달라"고 덧붙였다.김정은은 고인과 생전 골프 라운딩에 나섰던 모습도 함께 공개했다.한편 이순재는 지난 25일 세상을 떠났다. 향년 91세.빈소는 서울시 송파구 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐으며, 27일 오전 5시 30분 영결식이 거행됐다. 장지는 이천 에덴낙원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr