방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 일본레코드협회에서 스트리밍 부문 '골드' 인증을 추가했다.27일 일본레코드협회에 따르면 방탄소년단(BTS)의 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'TEAR''의 수록곡 '전하지 못한 진심 (Feat. Steve Aoki)'이 10월 기준 누적 재생 수 5000만 회를 돌파하며 스트리밍 부문 '골드' 인증을 받았다. 이로써 방탄소년단은 총 47개의 '골드' 인증을 보유해 K-팝 가수 최다 기록을 다시 한번 경신했다.일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.'전하지 못한 진심 (Feat. Steve Aoki)'은 팝 발라드(Pop ballad) 장르로 보컬 라인(진, 지민, 뷔, 정국)의 세련된 음색과 절제된 감성이 어우러진 유닛 곡이다. 부드러운 멜로디 위에 네 멤버의 목소리가 조화를 이뤄 깊은 여운을 남긴다.이 곡은 최근 성황리에 막을 내린 진의 앙코르 팬콘서트를 통해 다시 한번 주목받았다. 이날 진이 직접 피아노를 연주하며 가창해 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.방탄소년단은 일본레코드협회에서 'Dynamite'와 'Butter'로 스트리밍 부문 '다이아몬드' 인증을 보유하고 있다. 이는 K-팝 최초이자 유일한 기록이다. 특히 'Dynamite'는 일본레코드협회 기준 역대 최단기간 5억 회 이상 스트리밍을 달성하며 '다이아몬드' 인증을 획득했다.방탄소년단은 내년 봄 신보 발매와 함께 대규모 월드 투어를 예고했다. 이들은 최근 팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 완전체로 작업하는 모습과 각자의 근황을 공유하며 신보에 대한 기대감을 키우고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr