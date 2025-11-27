사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO'(나는 솔로) 29기가 연하남들의 정체게 공개됐다.26일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 29기 솔로남들의 첫인상 선택 결과와 함께 '솔로나라 29번지'에 입성한 연하남들의 리얼 프로필을 낱낱이 공개하는 '자기소개 타임'이 펼쳐졌다.대망의 '자기소개 타임'이 시작됐다. 가장 먼저 영수는 "중국 칭다오에서 12년을 산 뒤 K대 경영학과를 거쳐서 정유사 해외 영업 직원으로 일하고 있다"고 밝혔다. 94년생이지만 육체적-경제적-정신적 듬직함을 보유했다는 영수는 한예슬의 '그댄 달라요'와 '윤계상 닮은꼴 미소' 장기자랑으로 매력을 과시했다. 영호는 92년생 경찰로, 부산에 거주 중이었으며 "감정 기복이 적고 차분하지만, 여기서는 여성분들의 마음을 적극적으로 훔치도록 하겠다"며 웃었다. 이후 그는 솔로녀들을 위한 초콜릿-손수건-손편지 선물 세트를 건네 환호성을 자아냈다.영식은 97년생이라는 어린 나이로 솔로녀들을 경악케 했다. 무역회사 해외 영업 담당이라는 영식은 "나이에 비해 능글맞다"면서 피아노 연주와 노래로 풋풋한 연하의 매력을 어필했다. 이어 "위로 10살까지 가능하다. 딩크, 입양, 다자녀 다 괜찮다"고 덧붙였다. 영철은 91년생으로, 외국계 자동차부품 회사 경영지원팀 재직 중이었다. 정신적으로 건강한 사람을 찾고 있다는 영철은 "저울 없는 마음을 갖자"는 결혼관을 밝혔다.광수는 94년생으로, 평창에서 일하는 7년 차 한의사였다. 전국 각지에서 진료를 위해 찾아올 정도로 '명의'라는 광수는 "좋은 분을 만나서 그분 가까이에서 개원하는 게 목표"라고 너스레를 떨었다. 상철은 영식과 같은 97년생으로, 태권도장을 운영하고 있었다. "결혼을 너무 하고 싶어서 나왔다"는 상철은 부모님 역시 '연상연하 부부'라며, '연하남 공식곡'인 이승기의 '내 여자라니까'를 열창했다.이어진 예고편에서는 옥순이 "전국에서 수석을 했고"라며 놀라운 스펙을 밝히는가 하면, 솔로녀들이 선택하는 첫 데이트 현장이 포착돼 궁금증을 자아냈다. 그런가 하면, 제작진은 29기 예비부부의 '웨딩 화보'를 공개했는데, 쭉 뻗은 신랑의 다리를 본 이이경은 왼발 구두가 까져 있는 점을 언급하며 '발차기'를 하는 상철일 것이라고 추측했다. 과연 29기 '결혼 커플'이 누구일지 높은 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr