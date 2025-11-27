사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

애니메이션 영화 '주토피아 2'가 개봉 첫날 전체 박스오피스 1위에 등극했다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화 '주토피아2'는 개봉 첫날인 26일 30만 9210명의 관객을 동원하며, '위키드: 포 굿', '나우 유 씨 미 3'를 제치고 전체 박스오피스 1위에 올랐다. 이는 호평 속 디즈니 속편 애니메이션 흥행 계보를 이어간 '모아나2'(19만 6876명), '인사이드 아웃2'(19만 4831명)의 개봉 첫날 스코어를 크게 넘어선 기록이다. 뿐만 아니라 전편인 '주토피아'의 오프닝 스코어(3만 5604명)보다 약 9배 증가한 수치로 눈길을 끈다. 또한 이는 천만 관객을 동원한 '겨울왕국2'의 오프닝 스코어(60만 6618명)에 이어 역대 디즈니 애니메이션 오프닝 스코어 2위에 해당하는 기록으로, '주토피아 2'를 향한 국내 관객들의 기다림과 사랑을 입증한다. 더불어 로튼토마토 신선도 지수 94%, CGV 에그지수 98% 등 호평이 이어지고 있어 앞으로의 흥행 성적이 주목되고 있다.'주토피아2'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr