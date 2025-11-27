/ 사진=텐아시아 DB

가수 신혜성이 MBC에서 모자이크 처리돼 통편집 당했다. 앞서 신혜성은 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서 자료화면으로 사용된 그룹 신화의 과거 활동 사진에서 두 차례 모자이크 처리된 바 있다. KBS 측은 한시적 출연 제한 조치를 내렸지만 이후 방송출연 정지 처분으로 변경했다.26일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이민우, 강형욱, 자이언티, 권또또가 출연하는 ‘Wild 돌+eyes’ 특집으로 꾸며졌다.이날 이민우는 내년 3월 예정된 결혼식에 대해 언급했다. 이민우는 결혼식 사회는 신화의 멤버 전진과 앤디가 맡기로 했다고 언급했다. 그는 "사회는 전진과 앤디가 하면 좋겠다 싶어 물어봤는데 너무 좋아하더라"며 " 결혼 발표했을 때도 축하 메시지를 받았는데 전진과 앤디가 유독 축하를 해주더라"고 밝혔다.전진과 앤디가 가장 먼저 축하를 건넸고, 김동안과 에릭 역시 짧은 축하 인사를 보냈다고. 하지만 방송에서는 자막을 통해 남은 멤버 신혜성의 이름이 제외돼있어 눈길을 끌었다.또한 결혼식에 신화 멤버들이 참석하느냐는 질문에는 "그럼요, 와야죠"라고 답해 돈독한 의리를 드러냈다. 그럼에도 ‘라스’ 제작진은 신화 단체 사진에서 신혜성의 모습을 편집해 내보낸 모습이 시선을 끌었다.앞서, 신혜성은 2022년 10월 서울 송파구 탄천2교에서 음주 측정을 세 차례 넘게 거부하다 현행범으로 체포됐다. 그는 다른 사람의 차를 자신의 차량으로 착각해 운전한 사실도 확인됐다. 신혜성은 음주측정을 거부하다 현행범으로 체포되어 징역 6월에 집행유예를 선고받았다.또한 신혜성은 2007년 4월에도 음주 운전 혐의로 입건된 바 있다. 당시 신혜성의 혈중알코올농도는 면허정지 수치에 해당하는 0.097%였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr