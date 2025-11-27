사진=박민영 SNS

시트콤 '거침없이 하이킥!'으로 고(故) 이순재와 인연을 맺은 배우 박민영이 고인에게 작별 인사를 건넸다.박민영은 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "데뷔작이었던 하이킥부터 그후에 방송국에서 마주칠 때마다 꼬옥 안아주시고 많은 것을 가르쳐주신 이순재 선생님 언제나 기억하겠습니다. 감사합니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 조의를 표하는 검은색 리본이 담겨 있었다. 박민영은 자신의 데뷔작으로 만났던 고인에게 받았던 감사를 회상하며 은혜를 잊지 않았음을 알렸다.이순재는 지난 25일 새벽 91세의 나이로 별세했다. 27일 오전 6시 20분에 발인이 진행됐다. 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다.한편 박민영은 차기작으로 tvN 드라마 '사이렌'을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr