[종합] '50세 돌싱' 명세빈, 결혼 5개월 만에 이혼했다…"생활고에 가방 팔며 알바" ('유퀴즈')

배우 명세빈(50)이 이혼 후 생활고를 겪은 인생사를 털어놨다.지난 26일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 배우 명세빈이 게스트로 출연했다.명세빈은 현재 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 김낙수(류승룡 분)의 아내 박하진 역으로 열연 중이다.그는 "결혼한 지 오래된 부부의 역할을 해야 한다. 그런데 제가 그런 경험이 많지 않아서 솔직히 고민을 많이 했다. 친구들에게 물어보기도 했다"라고 털어놨다. 그러면서 "하다 보니 저도 모르게 하진에게 빙의가 되더라"고 말했다. 또 그는 "드라마가 잘돼서 드라마 대본도 들어오고 영화 시나리오도 들어오고 있다. 조그마한 샴푸 광고도 들어왔다"고 자랑했다.명세빈은 2007년 11살 연상의 변호사와 결혼했지만, 5개월 만인 2008년 1월 이혼했다. 혼인 신고는 하지 않나 법적으로는 미혼이다. 그는 이혼 후 생활고에 시달리기도 했다고. 명세빈은 "생각지 못한, 내 마음대로 되지 않는 일을 맞이하면서 조용히 지냈다. 카드값이 없던 적도 있었다. 부모님도 계셨지만 손을 벌리고 싶지 않았다. 30대인데 어떻게 그러겠냐"고 털어놨다.이어 "그러다 보면 특별출연이라도 들어온다. 그러고 살아가다가 또 없어지고 똑같은 일이 반복됐다"며 "카드값을 내기 위해 가방도 팔아봤다. 혼자 팔러 가기 부끄러워서 친구한테 같이 가자고 부탁해서 갔다"고 밝혔다.이혼 후 10년 만인 2017년 '부암동 복수자들'이라에 출연해 흥행에 성공했지만, 이후에도 약 6년 동안 공백기를 가져야 했다. 명세빈은 "일적으로도 공백이 생기다 보니, 연기자를 못할 수도 있겠다는 생각에 꽃꽂이를 배우기 시작했다"며 결혼식장 알바도 갔었다고 말했다.그렇게 시간을 보내다 매니저가 찾아 온 작품이 '닥터 차정숙'이었다고. 명세빈은 '닥터 차정숙'에서 불륜녀로 파격 변신해 큰 화제를 모았다. 그는 "요즘 너무 좋다. 연기자로서 다 끝는 것 같았는데 다시 일어나는 모습을 보면서 '끝까지 하면 될 수 있구나'라는 생각이 든다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr