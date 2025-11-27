사진=서효림 SNS

배우 서효림이 원로 배우 이순재의 별세에 시어머니 고(故) 김수미를 떠올렸다.서효림은 27일 자신의 인스타그램에 "많이, 아주 많이 그립다. 보고 싶다"는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 영화 '그대를 사랑합니다' 속 故김수미와 이순재가 함께 웃고 있는 모습. 서효림은 "시간이 지날 수록 괜찮아지는 게 아니라 더 선명해지고 가슴 터지도록 보고 싶다"며 김수미를 향한 그리움을 표출했다. 그러면서 두 고인의 평온을 바랐다.영화 '그대를 사랑합니다'는 2011년 개봉했다. 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한다. 4명의 노인이 주인공이다. 이순재, 김수미, 송재호, 윤소정이 각각 가는 귀 먹은 욕쟁이 할아버지 김만석, 치매를 앓는 동네 할머니 조순이, 치매 할머니를 돌보는 주차장 관리인 장군봉, 그리고 폐품을 주우며 살아가는 송 씨 할머니로 분한 작품이다.작품은 이들 사이에서 빚어지는 애정과 소소한 갈등 속 인연과 인생의 의미를 주 테마로 하고 있다. 윤소정, 송재호, 김수미에 이어 지난 25일 새벽 이순재까지 사망 소식을 알리면서 주연배우 4인이 모두 세상을 떠난 작품으로 남게 됐다.이순재는 25일 새벽 91세의 나이로 별세했다. 빈소는 서울 송파구 풍남동 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 이날 오후 1시부터 조문을 받았다. 27일 오전 6시 20분에 발인이 진행됐다. 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다.한편 서효림은 2019년 故김수미의 아들과 결혼했다. 이듬해인 2020년 슬하에 딸을 낳았다. 고 김수미는 지난해 10월 25일 갑작스럽게 세상을 떠났다. 서효림은 이틀 뒤 엄수된 발인식에서 "엄마 가지마. 엄마 너무 고생만 하다 가서 어떡해"라며 통곡해 안타까움을 자아냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr