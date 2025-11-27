선우용여, '남편에 선물받은 가방' 명품 H사 진품 아니었다…감정가 0원('순풍') [종합]

사진='순풍 선우용여' 영상 캡처

선우용여가 남편에게 선물받은 가방을 감정받았다. 에르메스 스타일의 가방은 에르메스가 아니어서 감정가를 책정받을 수 없었고, 셀린느 가방은 감정가 10만원이었다.26일 선우용여 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '빚 갚느라 꼴랑 2개 남은 선우용여 명품백 가격은? (충격결말)'이라는 영상이 게시됐다.선우용여는 소유하고 있는 명품백을 감정받으러 중고 명품샵으로 향했다. 그는 "이런 데 처음 와본다. 그렇게 명품을 좋아하지 않았다"며 "남편이 사준 건데 감정 받으면 뭐하나. 니들(스태프들)이 하자니까 하는 거다"고 말해 웃음을 자아냈다.선우용여는 30년 이상 된 검정색 셀린느 백과 에르메스 켈리백 스타일의 빨간색 가방을 가져왔다. 선우용여는 "우리 남편이 2개 사준 거다. 내가 그 시절에 가지고 있었던 거 이거 두 개밖에 없다. 내가 뭔지도 모르고 들었다. 들고 나가면 사람들이 '에르메스' 그런다. 이게 그런 스타일로 만들었나보다"라고 말했다. 셀린느백에 대해서는 "30년 됐을 거다"라고 설명했다.가방을 감정하는 동안 선우용여는 가게 안을 둘러봤다. 직원이 매장에서 가장 비싸다며 꺼내준 건 에르메스 가방이었다.선우용여는 "내가 70살 때 프랑스 갔을 때 우리 아들이 연지(딸)한테 이걸 사주라고 한 거다. 나는 필요없다고 했다. 비싸더라. 우리 아들은 엄마 꺼 안 산 게 한이다. 왜냐면 엄마가 아무것도 없으니까. 이거 2개뿐이었다"라고 밝혔다. 직원은 해당 가방에 대해 "2800만원"이라고 설명하자 선우용여는 깜짝 놀라 "안녕히계세요"라고 말해 웃음을 안겼다.선우용여는 "결혼할 때 다 받았는데 갚느라고 다 팔았다. 친칠라도 받았고 밍크도 받았고 시계도 롤렉스 받았고 피아제 받았다. 다 받았는데 다 없앴다. 생활해야 하니까. 여러 가지로 필요하니까 다 팔았지. 그래서 그때 시절에 전당포를 알았다"라고 회상했다.감정을 마친 가방 감정사는 "셀린느 빈티지 백은 정품이 맞다. 하지만 연식이 오래됐고, 마모도 있어서 컨디션이 좋지는 않다. 10만 원 정도 될 것 같다"고 설명했다. 에르메스 스타일 백에 대해서는 "에르메스는 아니고, 처음 보는 브랜드인데 명품 브랜드는 아니고 검색해보니 악어 가죽 만드는 회사 같다. 명품 브랜드는 아니고 일반 가방이다. 이거에 대해서 감정은 불가능할 것 같다. 에르메스는 아니다"고 말했다.선우용여는 감정 결과와 상관없이 가방에 대한 애착과 남편을 향한 고마움을 드러냈다. 선우용여는 "나한테 좋다. 색깔도 좋다. 우리 남편이 사줄 때는 메이커 생각 안 하고, 내가 좋아하는 빨간색에다가 백이 크니까 기분 좋더라. 악어 가죽이라 싼 건 아니었다. 뭐 때문에 그렇게 비싼 거 샀는지. 하여튼 남편은 사왔다 그러면 나한테 핀잔 받았다. 돈 쓴다고"라면서도 남편을 그리워했다. 이어 "가짜고 진짜고 중요하지 않다. 사람이 진짜면 된다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr