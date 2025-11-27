샤넬백 검열·출산·아침밥 타령…29기 영철, 시대차오적 발언 눈길 "전부 다 아웃" ('나솔')[종합]

사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO'(나는 솔로) 29기가 연하남들의 '불도저 로맨스'에 시동을 걸었다.26일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 29기 솔로남들의 첫인상 선택 결과와 함께 '솔로나라 29번지'에 입성한 연하남들의 리얼 프로필을 낱낱이 공개하는 '자기소개 타임'이 펼쳐졌다.29기 솔로남들은 하고 싶은 말을 스케치북에 담아 전하는 첫인상 선택에 돌입했다. 영수는 "제 첫인상의 그는 예쁘다. 미치도록 예쁘다"는 '예쁘다 빌드업 멘트'로 옥순을 선택했다. 영호 역시 "눈이 많이 마주쳐서~"라며 옥순을 택했다. 다음으로 영식은 "얼마나 널 사랑할 수 있냐고 물어보면 모르겠어. 근데 누구를 사랑하고 싶냐고 묻는다면 그건 순자"라는 감성 멘트로 순자를 택했다. 영철은 '폴더인사'와 함께 영자를 '픽' 했으며, 광수는 "이곳에서 만났다는 것만으로도 기적 같았다"며 옥순을 바라봤다.옥순은 총 3표를 휩쓸었으며, 마지막으로 상철이 "웃는 게 매력적"이라며 영자에게 호감을 표현해, 영숙-정숙-현숙는 '0표즈'가 됐다. '0표즈'는 "우리 셋 다 룸메이트라 더 씁쓸하네"라며 한숨을 지었다.29기 솔로남들은 야외 바비큐 흔적을 일사불란하게 치우고 2차로 거실에 집결했다. 이때 영철은 언짢은 표정을 짓더니 제작진 앞에서 "본인들(솔로녀들)도 할 수 있는데, 왜 받으려는 태도 같지?"라는 속내를 털어놨다.영수는 자신을 첫인상 선택한 정숙을 따로 불러 그 이유를 물었다. 정숙은 "피부 좋고 얼굴이 호감형이라서"라고 고백했다. 영수는 "전 이성을 볼 때 입술을 보는데 매트한 거보다 글로시한 립이 어울리는 사람이 좋다. 그런 걸 추구하시는 거 같아서 더 눈길이 갔다"며 플러팅 했다. 앞서 영수의 장난기 가득한 성격에 '불호'를 표현했던 정숙은 직후 제작진과의 인터뷰에서 "웃긴 말을 툭툭 던지는데 저한테는 그게 매력적이었다"고 '영'며들었음을 밝혔다.영식은 "4세 이상 연하는 힘들다"던 순자를 불러내 "제가 아예 배제인지, 가능성이 있는지"라고 떠봤다. 순자는 "날 지금 몇 살로 보는 거냐?"며 다소 불쾌해했다. 상철은 영자의 애교에 반해 첫인상 선택을 했음을 어필하는 한편, 또 다른 '호감녀' 옥순을 불러내 "절 뽑아준 이유가 있냐?"고 물었다. 옥순은 편안한 리더십을 꼽으며 "자상하고 똑똑하고 긍정적인 남자가 이상형"이라고 말했다. 상철은 "다 나인 거 같은데?"라고 좋아했다. 뒤이어 상철은 현숙을 만나, 그의 큰 키를 언급하면서 호감을 표현했고 '하이파이브' 스킨십까지 시도했다.다음 날 아침, 가장 먼저 일어난 영식은 김치볶음밥에 토스트, 커피까지 준비해 솔로들이 일어나기만을 기다렸다. 비슷한 시각, 영철은 다른 솔로남들에게 "(솔로녀들이) 모두 명품백 얘기를 하시기에 '다 아웃'! 월급 받는 사람에겐 (명품백이) 인생의 두 달"이라고 실망감을 토로했다. 그는 "영자님 캐리어를 내려줄 때 (여성 출연자들) 듣고 싶어서 들은 건 아닌데 샤넬 백 얘기하는 걸 듣게 됐다. 다 샤넬 백이었나 보더라. 다 아웃이다"라고 얘기하기도 했다. 지난 방송에서 영철은 출산을 필수적으로 생각해 연하를 선호한다고 밝혔으며, 아침밥을 매우 중요하게 여긴다는 점도 강조했다.전날 같은 복주머니를 뽑았던 영호-순자는 '모닝 해장국 데이트'를 했다. 영호는 고기를 먹기 좋게 잘라줬고, 앞치마도 다정히 챙겼다. 또한 갑자기 폭우가 내리자 비를 맞고 차에 가서 우산을 가져와 순자에게 씌워줬다. 반면, 영식은 순자를 위한 아침상을 준비했지만 뒤늦게 순자가 영호와 데이트를 나간 사실을 알게 돼 "기분 좋지 않다"며 푸념했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr