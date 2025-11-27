이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요' 캡처

배우 전인화가 딸을 최초로 공개했다.27일 최화정의 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 "최화정 안 부럽다는 전인화의 효심 가득 금쪽같은 딸 방송 최초 공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 전인화는 '뷰티 브랜드의 CEO'라며 딸을 처음으로 소개했다. 최화정은 "서현이 예쁘네"라며 칭찬했고, 이에 전인화 딸은 "공을 들인 얼굴이다"며 재치 있게 답변했다.전인화은 딸에 대해 "유머랑 끼를 닮았다"며 "최화정한테 100가지가 부러운데 딸 하나만큼은 자랑하고 싶다"며 흐뭇해했다. 이어 톱 연예인 딸로서 부담감 질문에 대해서 전인화 딸은 "아기 때는 어딜 가나 알아보니까 있었다. 그때는 특히 너무 엄마랑 안 닮아서 (제작진에게) 잡히기도 하고 그랬다"고 솔직하게 털어놨다.PD가 "아빠 얼굴도 있고, 엄마 얼굴도 있다"고 말하자 전인화 딸은 "의사 선생님이 살짝 도와주셨다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 나이를 묻자 그는 "33세이다. 아직 결혼 생각은 없다"고 밝혔다.한편, 전인화는 배우 유동근과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr