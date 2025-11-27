이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA '나는 SOLO'

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA '나는 SOLO'

29기 영철이 연상녀들의 명품 가방에 대한 자신만의 생각을 밝혔다.26일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는솔로')에서는 29기 출연자들의 자기소개 장면이 그려졌다.이날 방송에서 영철은 남자 출연자들과 여성 출연자들에 대한 이야기를 나눴다. 그는 "저는 호호감 가는 사람이 많이 없는 것 같은 느낌이 든다"고 단호하게 말했다.사실 그는 제작진과의 인터뷰에서 그 이유를 밝혔던 것. 영철은 "영자님 캐리어를 내려줄 때 (여성 출연자들) 듣고 싶어서 들은 건 아닌데 샤넬 백 얘기하는 걸 듣게 됐다. 다 샤넬 백이었나보더라. 다 아웃이다"고 솔직하게 고백했다.이를 들은 MC 송해나는 "왜죠? 명품 백을 든다고 해서 다 된장녀는 아니다"며 섣부른 판단일 수 있다고 얘기했다. 여성 출연자들은 영자의 등장과 동시에 "오늘 샤넬 특집 아니냐"며 자신들의 옷이나 가방에 대해 이야기를 나누었던 것.영철은 "확실히 (샤넬 백이) 얼마인지는 모르겠다. 가방이 800만 원 정도 하나? 300만 원 월급 받는 사람은 두달 월급이다. 겉치레가 중요하다고 생각을 안 한다"며 "처음 등장한 영자에게 집중을 해야 하지 않나 싶었다. 그게 아니라 명품 이야기를 하니까 '하아, 모르겠다'고 생각했다"며 이유를 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr