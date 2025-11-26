사진제공=SBS

모델 문수인이 서장훈에게 많이 혼났다고 밝혔다.26일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 ‘열혈농구단' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 서장훈, 민호, 박은석, 손태진, 박찬웅, 오승훈, 정진운, 문수인, 이대희, 정규민, 쟈니, 김택, 서현석 PD가 참석했다.‘열혈농구단’은 코트로 돌아온 한국 농구의 ‘리빙 레전드’ 서장훈과 전태풍과 이들이 직접 선발한 연예계 최강 농구팀 라이징 이글스의 아시아 농구 제패 도전기를 다룬다.문수인은 '진짜 농구, 핸섬타이거즈'에 이어 '열혈농구단'까지 서장훈과 함께 호흡을 맞추게 됐다. 문수인은 "두 번째로 같이 하는데 서장훈 감독님의 코치를 받는 것만으로도 영광"이라며 "처음과 끝이 변화가 이뤄지는 게 신기할 정도다. 감독님의 능력이 너무 멋있다고 매번 느꼈다. 이번에도 배우고 열심히 했다"고 말했다.서장훈은 문수인에 대해 '에이스'라며 "워낙 기대치가 높다. 비선출 중에 저정도 할 수 있는 사람이 없다. 잘 알기 때문에 기대가 컸다. 그동안 나이도 먹고 해서 다른 친구들보다 혼을 더 많이 냈다"고 밝혔다.이에 문수인은 "저에 대한 기대가 높은 것도 있고, 가끔 정신이 나갈 때마다 따끔한 말을 들으면 더 정신을 차려서 한 것 같다. 그만큼 더 노력하고 파이팅했"라고 말했다.'열혈농구단'은 오는 29일 오후 5시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr