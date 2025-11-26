/사진 = XGALX

그룹 XG(주린, 치사, 히나타, 하비, 쥬리아, 마야, 코코나)가 오는 12월 16일(현지시간) 미국 NBC 인기 음악 오디션 프로그램 ‘더 보이스(The Voice)’ 시즌 28 파이널 무대에 게스트로 출연한다.XG는 이번 파이널에서 정규 1집 선공개 곡 ‘GALA’(갈라)의 퍼포먼스를 미국 TV에서 처음 공개한다. 세련된 신스 사운드와 리드미컬한 하우스 비트가 특징인 ‘GALA’는 공개 직후 미국·영국·일본을 포함한 21개국 유튜브 트렌딩 차트에 이름을 올렸으며, 뮤직비디오는 1920만 조회수를 돌파하며 글로벌 인기를 얻고 있다.‘더 보이스’는 4차례 에미상을 수상한 NBC 대표 음악 컴페티션 프로그램으로, 시즌 28에는 리바 맥엔타이어, 스눕 독, 마이클 부블레, 나일 호란 등이 코치로 참여하고 있다.XG는 Billboard 200 차트 진입, 코첼라 ‘사하라 스테이지’ 헤드라이너 등 굵직한 성과를 기록해왔으며, 2024년부터 진행한 첫 월드투어 ‘XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”’을 통해 전 세계 18개국 35개 도시에서 약 40만 명의 관객을 동원했다. 최근 리더 주린이 솔로 데뷔 싱글 ‘PS118 (feat. Rapsody)’을 통해 음악적 스펙트럼 또한 확장하고 있다.XG는 2026년 1월 23일 컴백을 예고했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr