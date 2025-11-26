SNS

크리에이터 랄랄이 딸과 단란한 시간을 보냈다.지난 25일 랄랄은 자신의 계정에 "내 눈사람☃️"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 랄랄은 딸 서빈 양과 함께 외출에 나선 모습. 서빈 양은 눈사람 옷을 입고 귀여움을 뽐냈다.한편 랄랄은 최근 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에 새 MC로 합류했다. 본래 이이경과 함께하기로 되어있었지만 이이경이 하차하고 김종민이 대체투입됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr