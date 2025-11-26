3연속 흥행 실패했는데…원진아, 데뷔 11년 만에 지성과 손 잡았다 ('판사이한영')

사진제공=MBC

2015년 데뷔한 배우 원진아가 권력의 위협에도 물러서지 않는 악바리 검사로 변신한다. 앞서 원진아는 TV드라마에서 연달아 흥행 부진을 겪었다. '아이쇼핑', '선배, 그 립스틱 바르지 마요', '날 녹여주오' 모두 최고 시청률 2~3%대로 종영했다.오는 2026년 1월 2일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘판사 이한영’은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.원진아는 극 중 아버지를 죽음의 위기까지 몰고 간 인물에게 복수하기 위해 물불 가리지 않는 서울중앙지검 검사 김진아로 분한다. 막강한 권력 앞에서도 포기하지 않는 집념의 인물로, 그녀 앞에 마이웨이 판사 이한영(지성 분)이 나타나며 예측불허의 공조가 시작된다.26일 공개된 스틸에서 원진아는 흔들림 없는 눈빛과 다양한 표정으로 베테랑다운 노련함과 열정 넘치는 열혈 검사의 매력을 동시에 드러낸다.특히 복수를 향한 폭주 기관차 같은 질주, 정의와 사적 감정 사이에서 흔들리는 내면 연기는 ‘판사 이한영’의 서사를 더욱 짙게 채울 예정이다. 이한영과 손을 잡은 뒤 점점 커져가는 신뢰와 불신의 간극을 어떻게 풀어낼지 주목된다.‘판사 이한영’ 제작진은 원진아에 대해 “MBC 첫 작품인 만큼 열의가 대단하다. 원진아 배우가 드라마를 통해 선보일 새로운 매력에 푹 빠져보셨으면 좋겠다”면서 “원진아 배우가 연기하는 김진아 캐릭터가 ‘판사 이한영’의 핵심 인물로서, 어떤 활약으로 극을 이끌어나갈지 주목해 달라”고 전했다.‘판사 이한영’은 원작 웹소설 1,181만 회, 웹툰 9,066만 회, 합산 1억 247만 뷰를 기록한 동명의 작품이 원작이다. 이재진 감독, 박미연 감독, 김광민 작가가 의기투합했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr