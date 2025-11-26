그룹 블랙핑크 제니가 '환승연애4' 게스트로 출격한다.
26일 tvN '환승연애4' 측은 "제니가 스페셜 게스트로 출연한다"고 밝혔다. 제니의 예능 출연은 지난 5월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 이후 6개월 만이다.
'환승연애4' 측은 "촬영 관련 세부 일정은 확인드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 전했다.
'환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.
제니는 기존 패널인 쌈디·이용진·유라·김예원과 함께할 예정이다. 제니가 패널들과 VCR을 시청하며 자신의 연애 경험담을 풀어놓을지 관심이 쏠린다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
