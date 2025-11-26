제니/ 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 제니가 '환승연애4' 게스트로 출격한다.26일 tvN '환승연애4' 측은 "제니가 스페셜 게스트로 출연한다"고 밝혔다. 제니의 예능 출연은 지난 5월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 이후 6개월 만이다.'환승연애4' 측은 "촬영 관련 세부 일정은 확인드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 전했다.'환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.제니는 기존 패널인 쌈디·이용진·유라·김예원과 함께할 예정이다. 제니가 패널들과 VCR을 시청하며 자신의 연애 경험담을 풀어놓을지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr