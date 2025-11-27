사진=해와달엔터테인먼트

하지원이 설립한 해와달엔터테인먼트의 신인 배우 정시헌이 SBS 금토 드라마'모범택시3'에 새로운 빌런으로 합류한다.정시헌은 오는 28일과 29일 방송되는 '모범택시3' 3-4회에서 중고차 사기 카르텔의 핵심 실무자'고과장' 역으로 출연한다. 고과장은 극악무도한 신규 빌런 차병진(윤시윤)의 오른팔로 활동하는 인물로, 중고차 매매를 담당하며 현실적인 악역 연기를 예고해 시청자들의 기대감을 높인다.무엇보다 정시헌은 치열한 오디션 경쟁을 뚫고 고과장 역을 따낸 것으로 알려져, '모범택시3'를 통해 보여줄 강렬한 존재감과 악역으로서의 새로운 매력에 관심이 쏠리고 있다.‘모범택시3'는 베일에 싸인 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈)가 억울한 피해자들의 복수를 대신해주는 사적 복수 대행 극이다. 첫 복수가 본격적으로 진행된 1~2회 방송에서 최고 시청률 12.2%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 주간 미니시리즈 시청률 1위에 랭크, 뜨거운 화제성과 관심을 입증했다.'모범택시3' 3회는 28일(금) 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr