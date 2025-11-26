사진=이진이 SNS

배우 황신혜의 딸 이진이가 놀라운 그림 솜씨를 보였다.이진이는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "'서울 자가에 대기업 다니는김 부장 이야기' 10화에 나온 작품들은 진짜진짜 제가 그린 작품들!이랍니다!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이진이가 다양한 그림을 보여주고 있는 모습. 특히 해당 그림들은 자신이 출연 중인 드라마에 직접 사용됐는데, 이를 모두 그렸다고 해 눈길을 끌었다.이진이는 JTBC '백번의 추억' 후속작인 새 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')에 출연 중이다. 이 작품은 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기다. 이진이는 극 중 스타트업 '질투는 나의 힘'의 핵심 멤버 한나 역을 맡았다.이진이는 2026년 방영 예정인 '그래 이혼하자' 공개도 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr