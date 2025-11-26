사진제공=SM C&C

'우리들의 발라드'가 전국투어 콘서트를 확정했다.SBS 프로그램 '우리들의 발라드'는 세미파이널을 통해 TOP6이 결정된 가운데 내년 초 '우리들의 발라드 전국투어 콘서트'를 개최한다.지난 9월 23일 첫 방송 이후 '우리들의 발라드'는 넷플릭스 상위권을 유지하며 시청자의 관심을 받아왔다. 출연자들이 선보인 음원도 각종 차트에서 성과를 내며 발라드 장르의 인기를 끌어올렸다는 평가가 이어지고 있다.참가자들의 감성적인 음색은 방송 직후부터 "현장에서 듣고 싶다"는 요청을 불러왔다. 이번 전국투어는 방송 무대를 직접 확인하고 싶어 하는 수요에 맞춰 준비됐다.'우리들의 발라드 전국투어 콘서트'는 성남에서 시작해 대구와 서울로 이어진다. 공연은 26년 1월 10일 성남아트센터 오페라하우스, 1월 24일 대구 엑스코 오디토리움, 2월 7일과 8일 서울 경희대학교 평화의전당에서 열린다.티켓 판매는 오는 12월 1일 정오부터 지역별로 순차적으로 시작된다. 성남과 대구 공연은 'NOL티켓', 서울 공연은 'NOL티켓'과 '티켓링크'에서 예매할 수 있다.SBS '우리들의 발라드' TOP6를 비롯해 화제 참가자들이 무대에 오른다. 솔로 무대와 함께 참가자 간 협업 무대도 마련된다.한편 SBS '우리들의 발라드'는 최종회만 남겨두고 있으며 12월 2일 밤 9시 파이널 생방송을 진행한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr