오정연, 4년 전 이순재와 연극 인연…“R.I.P 리어왕”

전 아나운서 오정연이 이순재를 추모했다.오정연은 지난 25일 본인 계정에 "R.I.P 리어왕"이라고 적었다.그는 "늘 솔선수범하며 누구보다 굳건하게 무대를 지켜주셨던 이순재 선생님을 기억한다. 공연 동안 무대 위에서 마주하던 그 깊은 눈빛, 그리고 무대 뒤에서 건네주시던 따뜻한 조언들이 아직도 생생하다"고 회상했다.고 이순재와 2021년 연극 '리어왕'에서 함께 연기한 오정연은 "그 열정과 품격을 가까이에서 배울 수 있어 진심으로 영광이었다"고 적었다.이어 "끝까지 후배들의 귀감이 되어주신 존경하는 선생님, 부디 편안히 영면하십시오"라고 추모했다.이순재는 지난 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.