NCT 정우/ 사진 제공=SM

NCT 정우/ 사진 제공=SM

NCT 정우/ 사진 제공=SM

NCT 정우/ 사진 제공=SM

그룹 NCT 정우가 신곡 'SUGAR'(슈가) 무대를 첫 단독 팬미팅에서 최초 공개한다.정우는 오는 11월 28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)에서 개최하는 첫 단독 팬미팅 'Golden Sugar Time'(골든 슈가 타임)을 통해 싱글 'SUGAR' 무대를 최초 공개할 예정이어서 높은 관심이 기대된다.신곡 'SUGAR'는 스윙감 있는 드럼과 위트 있는 베이스라인, 부드럽고 캐치한 멜로디가 그루비하게 어우러진 팝 트랙으로, 지금까지 함께한 시간과 앞으로의 기다림까지 모두 달콤하길 바라는 마음을 담아 팬들에게 따뜻한 메시지를 전한다.'SUGAR' 퍼포먼스는 곡의 달콤한 무드와 대조되는 감각적이고 세련된 무브먼트로 색다른 매력을 선사하며, 유연한 흐름 속에서도 절도 있는 포인트 안무와 리드미컬한 동작이 균형을 이루어 정우의 아이덴티티를 무대 위에서 더욱 선명하게 드러낸다.또한 26일 0시 NCT 공식 SNS 채널 등을 통해 공개된 티저 이미지는 정우 특유의 스윗하면서도 청량하게 빛나는 비주얼이 고스란히 담겨 있어 뜨거운 반응을 얻고 있다.정우의 싱글 'SUGAR'는 오는 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr