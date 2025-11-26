사진='UDT: 우리 동네 특공대' 캡처

배우 이정하가 'UDT: 우리 동네 특공대'에서 열연하고 있다. 이정하는 이정하는 'UDT: 우리 동네 특공대' 외 올해 드라마 'ONE 하이스쿨 히어로즈', '굿보이', 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!', '빌리브 - 빙신'에도 캐스팅돼 활약했다.지난 'UDT: 우리 동네 특공대' 3, 4화 방송에서 이정하는 박정환 역을 맡아 친구 명오(조찬빈 분)의 갑작스러운 죽음을 마주한 뒤 흔들리는 감정을 깊이 있게 풀어냈다.또 정환은 사건의 단서가 될 토끼 인형이 찍힌 명오의 SNS 영상을 직접 보여주며 추적에 힘을 보탰고, 폭탄에 대해 숨기려는 최강(윤계상 분), 곽병남(진선규 분), 이용희(고규필 분)에게 "친구의 일이니 자세히 말해달라"고 애원하며 시청자들의 마음을 먹먹하게 했다.이정하는 과장되지 않은 어조와 섬세한 표정 변화로 캐릭터의 흐름을 안정적으로 완성해 냈다. 설명보다 여백으로 감정을 담아내는 그의 연기는 박정환의 감정 변화를 더욱 입체적으로 보여주며 앞으로의 전개에 대한 기대감을 높였다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 매주 월, 화 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며 ENA에서 동시 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr