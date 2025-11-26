그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'가 글로벌 차트에서 장기 흥행 조짐을 보이고 있다.25일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 29일 자)에 따르면 르세라핌(김채원 사쿠라 허윤진 카즈하 홍은채)의 싱글 1집 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'가 '글로벌 200'과 '글로벌 (미국 제외)' 차트에 4주 연속 진입했다. '글로벌 200'에서는 13위를 기록했고 '글로벌 (미국 제외)' 차트에서는 전주와 동일한 8위에 머물렀다. 두 차트 모두에서 K-팝 그룹곡 중 가장 높은 순위를 유지하며 발매 한 달이 지난 시점에도 견고한 인기를 이어갔다.세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 상승세가 지속됐다. 이 곡은 발표 이후 11월 24일까지 매일 '데일리 톱 송 글로벌'에 올랐으며, 11월 23일과 24일 자 차트에서는 각각 5계단, 2계단 상승했다. 26일 오전 7시 기준 누적 재생 수는 7421만 회를 넘어섰고 이는 팀 활동 중 가장 빠른 7000만 회 돌파 기록이다.지난 18~19일 일본 도쿄돔에서 열린 '2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME' 이후 일본에서의 반응도 두드러졌다. 현지 음원 플랫폼 라인뮤직 '데일리 송 톱 100'에서 11월 22일부터 25일까지 연이어 순위가 상승했다.'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 얼터너티브 펑크 팝(Alternative funk pop) 장르로, 르세라핌을 스파게티처럼 계속 떠오르고 잊히지 않는 존재로 비유한 곡이다. 반복되는 멜로디와 강한 중독성이 더해져 '듣는 맛'을 자아내며 글로벌 리스너들의 호응을 얻었다.르세라핌은 내년 1월 31일에서 2월 1일까지 서울 잠실실내체육관에서 월드투어 앙코르 콘서트 'LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN SEOUL'을 개최할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr