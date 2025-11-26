故이순재 오늘(26일) 입관식 엄수…정부, 금관문화훈장 추서

배우 고(故) 이순재의 입관식이 26일 오전 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 진행된다. 현역 최고령 배우로 활동해 온 그는 25일 새벽 향년 91세로 눈을 감았다.이날 진행되는 입관식에서 고인은 한복 디자이너 박술녀 원장의 수의를 입게 된다. 빈소를 찾아 직접 마련한 수의를 유족에게 전달한 뒤 박 원장은 "5~6년 전 건강하시던 시절 선생님께서 제 한복을 입으셨던 인연이 있어 유족들이 기억을 떠올렸고, 논의 끝에 내일 입관식 때 입혀드리기로 했다"고 전했다. 그는 이순재의 생전 근황에 대해 "지난해부터 건강이 많이 악화된 것으로 안다. 식사도 잘 못 하셔서 사모님께서 걱정하셨다"고 덧붙이며 고인을 자애롭고 배려심 깊은 인물로 회상했다.한편 정부는 25일 별세 소식과 함께 이순재에게 금관문화훈장(1등급)을 추서했다. 문화체육관광부 최휘영 장관은 같은 날 서울아산병원 빈소를 방문해 유족에게 훈장을 전달했다. 이순재는 2018년 은관문화훈장을 받은 데 이어 최고 등급인 금관문화훈장을 받게 됐다. 배우가 금관문화훈장을 받는 것은 2021년 윤여정, 2022년 이정재 이후 3년 만이다.문체부는 추서 이유에 대해 "1956년 연극 ‘지평선 넘어’로 데뷔한 이후 반세기가 넘는 시간 동안 드라마, 연극, 예능, 시트콤 등 140편이 넘는 작품에서 활약해 전 세대의 사랑을 받은 최고참 배우였다"고 설명했다. 또한 "후학 양성과 의정 활동 등을 통해 예술계를 넘어 사회적 책임을 실천한 문화예술인"이라고 평가했다.고 이순재의 발인은 27일 오전 6시 20분 엄수되며, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다,최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr