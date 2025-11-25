사진=에이엠엔터테인먼트 SNS

배우 신민아가 웨딩드레스 취향을 드러냈다.25일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아(Harper's BAZAAR Korea)'에는 '12월의 신부, 신민아가 가장 입고 싶은 웨딩드레스는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신민아는 자신의 패션 타임라인을 돌아봤다. 아기 시절부터 잡지 모델 데뷔, 작품 속 패션, GV 무대 위 비하인드 스토리 등을 공개했다.오는 12월 결혼을 앞둔 신민아의 웨딩드레스 자태가 시선을 사로잡았다. 드라마 '손해 보기 싫어서'에서 입은 드레스에 대해 그는 "의도는 우스운 드레스를 입는다고 생각했다. 약간 세일러문 같기도 하고, 재미있었다"고 전했다."찾아보니까 드레스 굉장히 많이 입으셨더라. 지금 봐도 예쁘다 싶은 드레스가 있을까요?"라는 스태프의 질문에 그는 드라마 '내일 그대와' 드레스를 꼽았다.신민아는 "항상 웨딩드레스는 좀 화려하거나 여성스럽잖냐. 지금 생각해 보면 모던하고 심플한 드레스가 조금 더 기억에 남는 거 같다"며 취향을 드러냈다.1998년 '키키' 잡지 모델 콘테스트에서 1등을 차지한 신민아는 창간호 표지를 장식하며 화려하게 데뷔했다. 그는 "조금 더 과감하게 할 걸 그랬나"라며 회상해 눈길을 끌었다.영화 '달콤한 인생'으로 처음 칸 영화제에 간 신민아는 " 어른스럽게 하고 갔다. 우아함을 보여 드리고 싶었던 거 같다"고 털어놨다.신민아는 한창 '피어싱 여신'으로 유명했던 시절 사진 등장에 "저 때 제가 액세서리를 진짜 좋아했을 때다. 귀걸이도 여기 많이 뚫었고, 귀걸이, 팔찌 사는 것도 좋아했다"고 이야기했다.'마이 비너스' 당시 특수 분장으로 색다른 캐릭터를 선보였던 신민아는 "맨투맨 티셔츠가 마음에 든다. 캐릭터를 잘 표현해 줬다. 너무 귀여웠고, 연기하며 재미있었다"고 전했다.가장 레전드 패션으로 6~7세 유치원 시절 언니한테 물려받은 초록색 코트를 입은 사진을 꼽은 신민아는 "그때는 엄마가 화려한 원피스 입히는 게 창피했다. 튀거나 화려한 옷보다 편안한 옷을 선호했다"고 말했다.한편, 김우빈은 배우 신민아와 10년 열애 끝에 오는 12월 20일 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr