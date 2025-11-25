사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 딘딘이 '개념 연예인' 고충을 털어놨다.25일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 가수 딘딘이 출연했다.이날 딘딘은 "태도를 어떻게 해야 하지?"라면서도 "꽃 준비해 줬더라, 스타 대접 감사하다"고 인사해 웃음을 안겼다.평소 '살롱드립'을 즐겨보지 않는다고 고백한 그는 "김우빈 나온 거 봤다"고 밝혔다. 그러나 김우빈은 출연한 적이 없는 상황. 장도연이 "이제 거짓말까지 하네"라고 지적하자, 딘딘은 "즐겨보지 않는 이유가, 대형 스타 나오는 콘텐츠 보면 부럽고 위축된다"고 고백했다.존댓말 하는 딘딘에게 장도연은 "어디서 예의 있는 척이야"라며 친분을 드러냈다. '추구미 김우빈' 콘셉트를 잡은 그는 "이거 미치겠네"라며 개념 연예인 이미지에 부담감을 드러냈다.최근 "연예인이 화폐가치를 모른다"는 일침으로 '개념 스타'가 된 딘딘은 "졸지에 개념 연예인이 됐다. 전에는 숨만 쉬면 싫다고 했는데, 지금은 똑같은 말을 해도 사람들이 개념 연예인이라고 하더라"고 고민을 털어놨다.그러면서 "전에 많은 사랑 받을 때, 삐끗해서 월드컵 때 헛소리했었다. 그래서 '뜬구름 잡으면 정신 나간다'는 걸 알고 있다. 들뜨지 않으려고 노력 중이다. 사실 너무 행복한데, 덜어내면서 살고 있다"고 전했다.딘딘은 "삶의 굴곡에서 떨어질 때 너무 아프더라. 완전 자유낙하다"라며 "삶에서 이현도, 지금 대표님, 이준에게 감사하다"고 밝혀 웃음을 선사했다.앞서 세상 물정 모르는 이준의 상황을 지적했던 딘딘은 "내가 '화폐 가치'의 아이콘이 됐잖냐. 비싼 옷 입으면 '저 티셔츠가 40만원이래'라는 댓글이 올라오더라. 열심히 번 돈 쓰는 건 문제가 아니다. 다만 돌아가는 물정은 알아야 한다는 것"이라고 강조했다.한편, 딘딘은 "광고 제의 많이 들어온다. 은행, 주식, 금융 하고 싶었는데, 대부분 톱배우를 쓰더라. 대신 유튜브 PPL 많이 들어온다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr