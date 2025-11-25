사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

빅뱅 대성이 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 멤버들과 만나 최신 연애 리얼리티 프로그램에 과몰입하는 한편 뜻밖의 '연프 마니아' 속설에 발끈하는 모습을 보여 폭소를 안겼다.빅생 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '갑차기스러운데 키오프 비밀 폭로해도 돼?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 키스오브라이프 멤버들은 각자의 프로필을 대신 써주는 코너를 진행했다. 이때 쥴리의 취미로 멤버 하늘이 '연프 보기'를 꼽자 연프 애청자로 알려진 대성의 눈이 빛났다.연프 마니아인 쥴리는 "최근 SNS를 보다가 연애 프로그램을 많이 보는 사람이 연애를 못 한다는 게시물을 봤다"고 전했다. 이 말을 들은 대성은 "누가 쓴 건가 용서할 수 없다"먀 "그거 찾아라"고 버럭하며 과몰입하는 모습을 보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.연프 이야기에 대성은 "이번 '환승연애4' 어떻게 생각하냐"며 "어느 커플이 그래도 재회했으면 좋겠나"라고 폭풍 질문을 쏟아냈다. 쥴리는 "그래도 9년 만난 커플이 잘 됐으면 좋겠다"고 답한 반면 하늘은 "이미 다 상처받아서 나왔을 거고 굳이 다시 상처받지 않았으면 좋겠다"는 현실적인 의견을 내놓았다.특히 화제가 된 백현의 눈물 장면에 대해 이야기하던 중 나띠는 눈물 명장면을 재연하는 대성에게 "아니 왜 자꾸 센 척 하시는 거냐"는 돌직구를 날려 대성을 당황하게 했다. 대성은 "속은 진짜 연약하신 분이다. 본인의 연약함을 들키고 싶어 하지 않는 것"이라며 백현을 대변하는 듯한 해석을 내놓았다.연프를 보지 않는다는 멤버 벨은 자신이 드라마 '트리거'를 보고 배우 김영광에게 푹 빠졌다고 고백해 '김영광 앓이'를 드러냈다. 대성이 "영광 배우님 저도 실제로 보고 입이 안 다물어지더라"며 "약간 필터 낀 것처럼 눈을 씻게 된다"며 공감하자 벨은 "나는 연프 안 봐"라고 응수해 웃음을 유발했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr