'영원한 꽃할배' 故 이순재의 환했던 미소…나영석 사단 "가르침 잊지 않을 것"

사진=채널 십오야 유튜브

예능 '꽃보다 할배' 제작진이 세상을 떠난 이순재를 추모했다.채널 십오야는 25일 유튜브 채널 커뮤니티에 "우리의 영원한 꽃할배, 이순재 선생님을 깊은 애도와 함께 추모합니다"라고 글을 올렸다. 이어 "선생님과 함께한 모든 시간과 가르침을 잊지 않겠습니다"라고 적었다. 또한 "하늘나라에서 평안하시길 진심으로 기도하겠습니다"라고 애도했다.함께 공개한 사진에는 '꽃보다 할배' 촬영차 여행 중 찍힌 이순재의 다양한 모습이 담겼다. 환하게 웃기도 하고 다른 출연자들과 여행지를 즐기기도 한다. 손하트를 하거나 솜사탕을 먹는 모습도 볼 수 있다.이순재는 신구, 박근형, 백일섭과 함께 나영석 PD가 연출한 예능 '꽃보다 할배'에 출연했다. 채널 십오야는 나영석 PD가 이끄는 제작사 에그이즈커밍의 유튜브 채널이다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.이순재는 현역 최고령 배우로 올곧게 연기활동을 펼쳐왔다. 방송, 영화, 연극 등 무대를 가리지 않고 활발했다. 최근까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리'에 출연하며 왕성했다. '개소리'로는 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 대상 수상자가 됐다.고인의 빈소는 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐으며, 발인은 27일 오전 6시 20분 엄수된다. 장지는 이천 에덴낙원이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr