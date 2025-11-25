사진제공=토탈셋

오유진이 K-트로트의 미래로 다시 한번 인정받았다.오유진은 지난 24일 열린 '제17회 서울석세스대상'에서 문화부문 K-트로트대상의 수상자로 선정됐다. 오유진은 앞서 '미스트롯3' 미 입상을 비롯한 다양한 활동을 통해 탁월한 가창력과 퍼포먼스, 무궁무진한 잠재력을 갖춘 10대 트로트 가수로 활약해온 점을 인정받아 이날 수상자로 선정됐다.오유진은 "특별한 자리에서 큰 상을 받게 되어 놀라기도 했지만 진심으로 감사드린다. 수상에 이어 신곡 '썸'을 비롯한 제 노래들을 들려드릴 수 있어 기뻤고 앞으로도 K-트로트의 발전을 위해 열심히 성장하는 가수가 되겠다"고 소감을 밝혔다.서울석세스대상은 ‘성공과 도전, 그리고 혁신’의 가치를 실천한 수많은 인물들을 발굴해온 시상식. 각계 리더들이 모여 한 해의 성취를 나누고 시대의 변화를 이야기한다. 오유진은 10대 트로트 가수를 대표해 트로트 시장의 미래를 이끌어갈 인재로 눈도장을 찍으며 앞으로의 활동을 더욱 기대케 했다.오유진은 지난 6일 신곡 '썸'을 발매했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr