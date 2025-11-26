나우즈 시윤/ 사진 제공=큐브

나우즈 시윤/ 사진 제공=큐브

나우즈 연우/ 사진 제공=큐브

그룹 나우즈가 마카오에서 열린 '워터밤' 무대에 선 소감을 밝혔다.나우즈는 최근 서울 성동구 큐브엔터테인먼트 사옥 내 카페에서 세 번째 싱글 'Play Ball'(플레이볼) 발매 기념 인터뷰를 열었다.나우즈는 지난 8일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 마카오 2025'(WATERBOMB MACAO 2025)에 출격했다. 이들은 이날 무대에서 새 싱글 타이틀곡 무대를 일부 공개했다.시윤은 "축제 분위기의 무대를 좋아해서 멤버 중에서도 유독 내가 '워터밤'에 나가고 싶어 했다. 열심히 운동해서 상의를 탈의했는데 팬들이 좋아해 줬다. 좋은 경험이었고 기회가 된다면 다음에 또 나가고 싶다"고 소감을 밝혔다.관리 비법에 대해 시윤은 "수분을 빼고 가면 쪼그라들까 봐 그렇게 하진 않았다"며 "오히려 많이 먹고 갔다. 치킨도 먹었다. 평소 체중을 60kg 정도로 유지하고 있었는데, 근육을 붙이고 증량했다"고 말했다.'워터밤 마카오 2025'에는 소속사 선배 그룹 아이들의 우기도 참석했다. 연우는 "멤버들과 무대에서 더 활발하게 놀 수 있는 분위기라 재밌었다. 우기 선배님을 보면서 팬들과 소통하는 방법이나 무대 매너 등도 많이 배웠다"고 전했다.나우즈의 새 싱글 'Play Ball'의 타이틀곡 'HomeRUN'(홈런)은 묵직한 드롭과 거침없는 래핑이 돋보이는 EDM 기반의 댄스곡이다. 불확실한 미래마저 기회로 바꾸는 청춘의 도전과 성취를 그린다. 이 외에도 나우즈의 당찬 포부를 드러낸 'GET BUCK'(겟 벅), 서정적 감성의 '이름 짓지 않은 세상에'까지 다채로운 매력의 곡을 담았다.나우즈의 'Play Ball'은 26일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr