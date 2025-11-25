사진=텐아시아DB

하정우가 자신은 비혼주의가 아닌 선택적 미혼이라고 주장했다.25일 서울 삼성동 메가박스 코엑스에서 영화 '윗집 사람들'의 언론시사회가 열렸다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬가 참석했다.'윗집 사람들'은 밤마다 요란한 층간소음과 교성을 내는 윗집 부부(하정우·이하늬)와 무미건조한 결혼 생활을 보내고 있는 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기. 하정우가 감독 겸 배우로 참여했다.하정우는 윗집 남편 김선생 역을 맡았다. 이하늬는 윗집 아내 최수경 역으로 출연했다. 공효진은 아랫집 아내 임정아를 연기했다. 김동욱은 아랫집 남편 이현수로 분했다.주인공 넷 중 혼자 미혼인 하정우. 그는 "공효진, 김동욱, 이하늬 모두 각자의 결혼 라이프가 있다. 제 주변에도 각양각색의 결혼 라이프가 있다. 그런데 똑같이 사람 사는 느낌이다. 여자친구와도 오랜 연인이라면 비슷할 것 같다는 생각을 하면서 임했다. 연애할 때도 책임감이라는 게 있지 않겠나"라고 말했다. 또한 "결혼한 세 분을 모두 관찰을 많이 했다. 그런 걸 보며 영화 촬영에 많이 반영했다"고 전했다.하정우는 "가족이 생기고 아내, 남편이 생기는 건 부럽다"면서도 "지금까지 제 선택으로 혼자 살아왔기 떄문에 부러움도 잠시 아닌가 싶다"라고 해명해 웃음을 안겼다. 이어 "그렇다고 저는 비혼주의는 아니다"라고 덧붙여 웃음을 더했다.'윗집 사람들'은 오는 12월 3일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr