배우 소유진이 고 이순재를 추모했다.25일 소유진은 자신의 계정에 "이순재선생님 사랑합니다. 진정한 어른이자 존경하는 스승님의 따듯한 가르침들 함께했던 시간들 하나하나 오래도록 기억하겠습니다. 마음 깊이 애도합니다. 삼가 고인의 평안을 기도합니다"라고 적었다.공개된 사진 속 소유진은 고인과 함께 연극부터 방송 활동까지 다방면에서 활동했던 시간들을 추억했다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr