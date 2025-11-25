사진제공=MBC ‘라디오스타’

'대세 크리에이터' 권또또가 '라디오스타'로 TV에 첫 출연하며 솔직함과 에너지 넘치는 입담으로 스튜디오를 뒤흔든다. 가수 청하, 댄서 가비와 함께한 댄서 활동 비하인드부터 어디에서도 공개하지 않았던 웃음소리 노래 개인기, 그리고 남편과의 초고속 로맨스까지 쉴 틈 없이 펼쳐지는 토크로 현장을 웃음바다로 만든다.오는 26일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 윤혜진 황윤상 변다희)는 이민우, 강형욱, 자이언티, 권또또가 출연하는 'Wild 돌+eyes' 특집으로 꾸며진다.권또또는 활동명 '또또'의 유래부터 솔직하게 털어놓는다. 그는 중학교 시절부터 "먹고 또 먹는다" 혹은 "또라이 중 또라이다"라는 말로 친구들에게 불리며 생긴 별명이라고 설명해 스튜디오를 폭소케 한다. 또한 "'라디오스타'에 목숨 바치겠다"라는 각오와 함께 등장해 첫 예능 출연에 임하는 진심을 전하며 기대감을 더한다.권또또는 청하와 오랜 기간 함께 활동한 댄서 출신으로, 직캠이 따로 있을 정도로 주목받았던 시절을 회상한다. 또한 댄서 가비와의 인연도 공개하며 "가비의 유튜브 채널에 출연해 인생이 바뀌었다"고 고백해 현장을 웃음으로 물들인다.권또또는 자신이 만든 노래로 배우 박정민에게 샤라웃(shoutout, 공개적으로 이름을 언급하며 응원하는 표현)을 받은 경험도 털어놓으며 관심을 집중시킨다.그의 녹슬지 않은 춤 실력도 공개된다. 권또또는 자신이 신화 팬클럽인 '신화창조' 출신이라며 신화 이민우와 즉석에서 댄스 듀오로 변신해, 실제 무대를 방불케 하는 퍼포먼스를 선보여 출연진들의 감탄을 끌어낸다.권또또는 본인이 만든 '웃음소리로 노래하기' 개인기를 처음 공개한다. 저스틴 비버의 'Baby'부터 가요까지 장르를 넘나드는 시범에 MC들은 물론 이민우와 자이언티까지 폭소한다. 특히 자이언티는 권또또의 즉흥적인 작곡 감각을 칭찬하며 "기운과 감각이 너무 좋다. 악상이 떠오른다"라고 말하며 감탄했다는 후문이다.지금의 남편과 만나게 된 과정도 솔직하게 밝힌다. 소개팅 자리에서 첫눈에 반해 "내 거 하자"라고 남편에게 말했던 본인의 직진 고백부터, 첫 만남에서 통했던 은근한 스킨십 에피소드까지 모두 공개한다. 결국 두 번째 만남에서 사귀게 됐고, 네 번째 만남에서 결혼을 결심했다는 영화 같은 로맨스 스토리로 스튜디오는 다시 한번 술렁인다.첫 TV 출연임에도 특유의 리듬감 있는 말투와 넘치는 에너지로 스튜디오를 장악한 권또또의 '신흥 예능 원석' 면모는 오는 26일 수요일 밤 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr