텐아시아 DB

가수 겸 방송인 규현이 기린과 입맞춤한 후기를 밝혔다.25일 오전 서울 용산구 CGV 용산 아이파크몰에서 ‘케냐 간 세끼’의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 연출을 맡은 나영석PD를 비롯해 김예슬PD, 방송인 이수근, 은지원, 가수 겸 방송인 규현이 참석했다.앞서 '케냐 간 세끼' 측은 규현과 기린의 입맞춤 장면이 담긴 티저를 공개했다. 이에 규현은 "우리 단체 채팅방이 있는데 지원이 형이 난리가 났다. '조규현 미쳤다' 해서 봤는데 너무 혐오스러워서 못 보겠더라. 찰나의 순간인데 슬로우를 거는 바람에 내가 기린과 입맞춤을 하고 그걸 느끼는 사람처럼 해놨다"라고 너스레를 떨었다.이어 "제작진이 '규현아 이거 올려도 돼?' 이러고 올리는 게 아니지 않나. 놀랐다. 나는 두 번은 못 보겠더라. 충격적이었다"라고 말했고, 은지원은 "올해 최고의 티저였다"고 강조했다.이에 나영석 PD는 "그 티저는 (김)예슬 PD가 한 거지 나랑은 관계가 없다. 그렇게까지 천천히 나올지는 몰랐다. 카메라 성능이 많이 좋더라"고 선을 그었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr