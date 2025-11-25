사진=이준수 SNS, 텐아시아 DB
중앙대·세종대·서울예대에 모두 합격하며 입시 트리플 크라운을 달성한 배우 이종혁의 아들 이준수가 고(故) 이순재를 추모했다.

이준수는 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 문구 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 고인의 탄생 시일과 영면 날짜가 적혀 있었다. 배우를 꿈꾸고 있는 이준수가 데뷔하기도 전에 고인을 추모한 것으로 보인다.
현역 최고령 배우로 활동해온 이순재는 이날 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 고인은 생전 방송, 영화, 연극 등 무대를 가리지 않고 활발히 활동했다. 최근까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS2 드라마 '개소리'에 출연했다. 그러나 두 작품 모두 진행 중 건강 이상설이 불거져 많은 이들의 걱정을 유발했다.

한편 이준수는 최근 부친의 모교인 서울예술대학교를 비롯해 중앙대학교 공연영상창작부 연극과와 세종대학교 영화예술학부 연기예술과 수시 전형 1·2차에 모두 합격해 입시 3관왕을 달성했다.이준수는 올해 만 17세로 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중이다. 어린 시절 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 얼굴을 알렸지만, 배우로서 데뷔작은 없는 상태다. 현재 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

